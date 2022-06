ATELIERS DES ARTISTES Épinal Épinal Catégories d’évènement: 88000

Épinal

ATELIERS DES ARTISTES Épinal, 4 juin 2022, Épinal. Rue de Nancy MAISON ROMAINE – LA ROSERAIE Épinal

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Épinal 88000 Ouverture des Ateliers du Grand Est et dans les Vosges à Epinal, Gérardmer, Bruyères…

L’association Pigment’T profite des Ateliers du Grand-Est pour promouvoir les artistes vosgiens. Ouverture des Ateliers des artistes: dans les Vosges à Epinal, Gérardmer, Bruyères… À Epinal, c’est Mathylde Bracigliano qui a été proposée par Parcours d’artistes. Elle travaillera dans la Roseraie-Maison Romaine. Un lieu réinvestit par la Ville pour y développer l’accueil des artistes et inauguré avec cette résidence les Ateliers du Grand-Est. L’artiste graveuse actuellement en cinquième année à l’ESAL de Metz. jcferrie@free.fr +33 6 51 16 34 97 Rue de Nancy MAISON ROMAINE – LA ROSERAIE Épinal

