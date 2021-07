Arles-sur-Tech Moulin des Arts et de l'Artisanat Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Ateliers : des artisans, des artistes et des savoir-faire Moulin des Arts et de l’Artisanat Arles-sur-Tech Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech

Pyrénées-Orientales

Ateliers : des artisans, des artistes et des savoir-faire Moulin des Arts et de l’Artisanat, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arles-sur-Tech. Ateliers : des artisans, des artistes et des savoir-faire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin des Arts et de l’Artisanat

Le Moulin des Arts et de l’Artisanat est l’ancienne usine de tissages d’Arles. C’est là que se fabriquaient les tissus catalans réputés pour leur solidité et la fantaisie de leur décor. Hélas, devant les difficultés de la conjoncture, l’activité a décliné peu à peu et les machines se sont tues définitivement en 1989. Le site, acquis par la Municipalité en 2012, est maintenant dédié aux métiers d’art et offre aux visiteurs une balade pleine de poésie et de surprises au cœur de la création. Les anciens bâtiments de pierre ont repris vie, transformés en ateliers de vitrail, fusing, céramique, sculpture-fonderie, ferronnerie, maroquinerie, tapisserie d’ameublement, bijoux-graines et peinture, qui s’ouvrent sur l’allée menant en pente douce au parc et à la rivière, tandis qu’on accède au domaine des peintres par la terrasse. Dans la salle des machines, les vieux métiers à tisser sont toujours là, comme prêts à reprendre du service et dans la claire et vaste boutique, vitrine de la création « Haut – Vallespir », une quinzaine d’artistes locaux se sont mutualisés pour présenter leurs œuvres en une exposition chaleureuse et colorée. Ateliers dédiés aux métiers d’art : vitrail, fusing, céramique, sculpture-fonderie, ferronnerie, maroquinerie, tapisserie d’ameublement, bijoux-graines et peinture. Moulin des Arts et de l’Artisanat Rue du 14 juillet, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Étiquettes évènement : Autres Lieu Moulin des Arts et de l'Artisanat Adresse Rue du 14 juillet, 66150 Arles-sur-Tech Ville Arles-sur-Tech lieuville Moulin des Arts et de l'Artisanat Arles-sur-Tech