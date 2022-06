ATELIERS DES 3 TAMBOURS 2022, 17 juillet 2022, .

ATELIERS DES 3 TAMBOURS 2022



2022-07-17 14:00:00 – 2022-06-23 17:00:00

Ces ateliers auront lieu tous les jours du 19 au 22 juillet de 14h à 17h.

Atelier Musique et Chansons avec Louise et Patrick MARTY. Les enfants pourront essayer tous les instruments et écrire des chansons.

?Atelier Magie avec Charly Brahim. La magie, c’est magique ! Avec Charly, les enfants pourront découvrir ce qui peut être magique…

Ateliers Théâtre avec la comédienne Nicole Pougheon (Compagnie du Chewing)

Travaux Créatifs-couture avec Marie Claude cartonnage, couture

Atelier Poterie avec le potier Philippe Ménard

Ateliers Manga

Atelier fabrication Cerf Volant + école de pilotage

Atelier Tir à l’arc (17h-18h30)

Ateliers pluridisciplinaire, afin de sensibiliser les participants à la diversité des arts de la scène : théâtre, musique, danse, marionnettes, contes, chansons se côtoient et s’allient.

https://roussigny.wixsite.com/festival3tambours/programme

