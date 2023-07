Visite commentée de la locomotive 141 TB 424 Ateliers/dépôt – Gare de Carhaix Carhaix-Plouguer, 16 septembre 2023, Carhaix-Plouguer.

Visite commentée de la locomotive 141 TB 424 16 et 17 septembre Ateliers/dépôt – Gare de Carhaix

Visite commentée de la locomotive à vapeur 141 TB 424, monument historique, construite en 1913 et actuellement en phase de remontage suite à sa révision décennale.

Plus grand dépôt de France à voie métrique, avec 6000 m2 couverts, construit dans les années 1890, il était le dépôt principal du Réseau Breton jusqu'en 1967, date de démantèlement du Réseau.

Aujourd’hui, le bâtiment est utilisé pour l’entretien du matériel roulant ferroviaire et routier.

Il a pour projet de devenir le cœur du futur musée vivant de réseau ferré breton.

Construit dans les années 1890, le Réseau Breton comptait 468 kms de lignes réparties en 5 branches au départ de Carhaix. Activité Voyageurs et Marchandises, entretien du matériel roulant, des infrastructures ferroviaires. Les lignes qui ont permis le désenclavement du Centre Ouest Bretagne ont aussi servi de lignes d’essai pour du matériel roulant avant sa mise en exploitation sur le réseau SNCF.

Le Réseau Breton desservait au départ de Carhaix les gares de Morlaix (29), de Châteaulin (29) de Camaret (29) de Rosporden (29), de la Brohinière (Montauban-de-bretagne) (35) et de Paimpol (22) via Guingamp.

A son apogée, entre les 2 guerres, plus de 800 personnes y travaillaient et des quartiers entiers de Carhaix ont été créés par des cheminots du Réseau Breton, qui a été un vecteur économique, culturel du développement du Centre Ouest Bretagne. par train TER (ligne Guingamp, Carhaix; car TER de Châteaulin, Brest, Lorient, Morlaix); RN 164

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

