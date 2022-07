ATELIERS D’ENSERUNE 2022

2022-07-31 – 2022-07-31 Pour les vacances 2022, à partir du 17 juillet, chaque dimanche seront organisés des ateliers pour découvrir et comprendre le monde antique.

Atelier bouclier dès 6 ans : pour l’attaque comme pour la défense, tu vas concevoir ton bouclier personnalisé ! Tu pourras choisir les couleurs et les symboles celtes qui te représentent le mieux. Pour les vacances 2022, à partir du 17 juillet, chaque dimanche seront organisés des ateliers pour découvrir et comprendre le monde antique.

