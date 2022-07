ATELIERS D’ENSERUNE 2022, 24 juillet 2022, .

ATELIERS D’ENSERUNE 2022



2022-07-24 – 2022-07-24

Pour les vacances 2022, à partir du 17 juillet, chaque dimanche seront organisés des ateliers pour découvrir et comprendre le monde antique.

Atelier Métal repoussé dès 7 ans : Par Toutatis et Bélénos ! Les Dieux gaulois arrivent sur l’oppidum. Viens découvrir leurs histoires et fabriquer un bel objet en métal à repousser en leur honneur.

