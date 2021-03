Genève en ligne via zoom Genève Ateliers d’éducation administrative pour devenir maître de sa paperasse en ligne via zoom Genève Catégorie d’évènement: Genève

Ateliers d'éducation administrative pour devenir maître de sa paperasse

du mercredi 17 mars au lundi 21 juin à en ligne via zoom

Durant ces ateliers de 2x1h30, nous aborderons les thèmes suivants : Logement

Impôts

Déclaration d’impôts

20.- le module (2x1h30)

« Admin, la suite » vous donne les outils pour optimiser vos chances de trouver un logement, de comprendre le système des impôts et remplis votre déclaration d'impôts en ligne via zoom Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T18:30:00 2021-03-17T20:00:00;2021-03-24T18:30:00 2021-03-24T20:00:00;2021-05-06T18:30:00 2021-05-06T20:00:00;2021-05-20T18:30:00 2021-05-20T20:00:00;2021-06-14T18:30:00 2021-06-14T20:00:00;2021-06-21T18:30:00 2021-06-21T20:00:00

