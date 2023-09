Ateliers d’écriture « Vers Paris 2050, affronter les défis de notre siècle » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 18h00 à 20h00

Le samedi 25 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Venez imaginer et raconter la vie quotidienne à Paris en 2050 !

Dans le cadre du programme de résilience et de prospective parisien, la Ville de Paris et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris ont lancé une démarche de prospective créative « Vers Paris 2050, affronter ensemble les défis de notre siècle », afin de construire avec les Parisien·ne·s une mise en récits de futurs possibles pour la capitale. Contribuez à cette démarche prospective et construisez vos propres récits sur la vie quotidienne à Paris en 2050 en participant aux deux ateliers d’écriture qui seront menés à la Médiathèque La Canopée le samedi 25 novembre et le samedi 2 décembre de 18h à 20h en compagnie de l’autrice Carole Trébor.

FLUCTUAT NET MERGITUR

ET SI LA SEINE DEVENAIT LE MOTEUR DE TRANSFORMATION DES MODES DE VIE DES PARISIEN.NE.S ?

Annoncée et redoutée depuis longtemps, la grande crue centennale de la Seine aura fini par se produire le 13 janvier 2030. La Ville de Paris et ses partenaires avaient anticipé la possibilité d’une crue et investi dans des mesures de prévention et de protection en conséquence, mais celles-ci n’auront pas suffi à endiguer la montée des eaux dans un contexte de pluies et d’orages incessants. De par son ampleur, comparable à celle de 1910, la crue a entraîné la saturation du lac-réservoir de la Seine situé en amont du fleuve et le débordement du réseau des eaux usées, causant des inondations qui ont mis à mal la majeure partie de la capitale.

Les textes produits dans le cadre des ateliers seront présentés dans une exposition de restitution collective de la démarche en février et mars 2024 au Pavillon de l’Arsenal..

Autrice à l’écriture polymorphe, Carole Trébor est une écrivaine française, auteure de littérature jeunesse. Elle a également été historienne, enseignante et réalisatrice de documentaires : elle a travaillé pour de nombreux festivals, l’Ina.fr, Arte.tv , France 5. Sa première série historique-fantastique, Nina Volkovitch, qui se déroule sous la dictature stalinienne des années 1940, a reçu plus de dix prix littéraires dont le Prix Saint-Exupéry 2013 et le Prix Imaginales des collégiens 2013. En 2015, elle est l’un des auteurs de la saga post-apocalyptique U4 (chez Nathan / Syros). En 2019, son roman biographique Combien de pas jusqu’à la lune retrace la vie de la mathématicienne afro-américaine Katherine Johnson. Elle vient de faire paraître chez Albin Michel, Louise Michel, je suis tout en orage.

Attention : Le travail d’écriture se fait sur deux séances. Toute inscription implique votre présence aux deux ateliers.

Inscription obligatoire ici

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vWke3dimjUSe7guLz5poNJFHfYBhKdJKqeH4LuPDc09UMjNNNkdONzMwTzhEUlVKU1FFVjMxV0YyRy4u

Vers Paris 2050