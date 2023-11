Ateliers d’écriture sur le thème des migrations climatiques: Vers Paris 2050, affronter ensemble les défis de notre siècle Bibliothèque Italie Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Venez imaginer et raconter la vie quotidienne à Paris en 2050!

« Vers Paris 2050, affronter ensemble les défis de notre siècle» est une démarche de prospective créative lancée par la Ville de Paris et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris dans le cadre du programme de résilience et de prospective parisien, afin de

construire avec les Parisien·ne·s une mise en récits de futurs possibles pour

la capitale.

Contribuez à cette démarche prospective et construisez vos

propres récits sur la vie quotidienne à Paris en 2050 en participant aux deux ateliers d’écriture qui seront menés à la bibliothèque Italie les jeudis 16 et 23 novembre, de 19h à 21h, en compagnie de Jean-François Hardy, auteur du roman d’anticipation La Riposte.

Jean-François Hardy a 32 ans. Normalien et ancien élève de Science Po, il a été en poste au Ministère des Armés, et a été durant deux ans plume des ministres de l’écologie. Il

travaille sur les mutations sociales induites par les crises, écologiques comme

sociales. La Riposte est son premier roman. Il vous offrira tout au long de ces deux ateliers un espace d’expression

et de création ainsi qu’un espace de dialogue et de mise en débat des enjeux de

résilience urbaine portés par le dispositif « Vers Paris 2050 ».

Les textes produits dans le cadre de ces ateliers seront présentés dans une exposition de restitution collective de la démarche en février et mars 2024 au Pavillon de l’Arsenal. Les participant.e.s des ateliers seront également invité.e.s à partager leur expérience de création collective avec le public de l’exposition à l’occasion de lectures publiques et de débats pendant la durée de l’exposition.

Vous vous appuierez sur le scénario suivant:

« PARIS

PARTAGÉ : ET SI UNE

VAGUE MIGRATOIRE INSTAURAIT UNE NOUVELLE LOGIQUE DU PARTAGE À PARIS ?

En 2050,

la France, et particulièrement la région parisienne, fait face à un afflux

migratoire de grande ampleur : réfugiés,

migrations économiques, migrations régionales provoquées par le réchauffement

climatique. Celui-ci n’épargne pas la moitié sud du pays

et nombreux sont celles et ceux qui font le choix de « monter au

Nord », transitant ou s’installant à Paris.

Pour accueillir ces nouveaux arrivants sur le territoire déjà soumis à une

forte pression urbaine et à une pénurie de ressources, la Ville de Paris

instaure une nouvelle politique du partage… »

A vos plumes pour imaginer la suite!

Attention: Le travail d’écriture se fait sur deux séances. Toute inscription implique votre présence aux deux ateliers.

Sur pré-inscription en cliquant ICI.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : +33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr

