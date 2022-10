Ateliers d’écriture pour ados et jeunes adultes « écrire la ville, crier la ville » Kiosque Jeunes QJ (Quartier Jeunes) Paris Catégories d’évènement: île de France

Ateliers d'écriture pour ados et jeunes adultes « écrire la ville, crier la ville »

Le samedi 12 novembre 2022

de 14h00 à 18h00

Le vendredi 28 octobre 2022

de 14h00 à 18h00

Le mercredi 26 octobre 2022

de 14h00 à 18h00

Le mardi 25 octobre 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit

Un cycle d’ateliers d’écriture pour apprendre l’expression écrite et orale ! Venez construire une œuvre à la frontière du slam, de la poésie, du théâtre et apprendre à déclamer votre création lors d’une soirée de restitution publique exceptionnelle ! 4 séances d’atelier d’écriture + travail de la scène sur le thème « écrire la ville, crier la ville » Nous allons écrire pendant quelques séances, nous lire nos textes, nos colères et nos joies. Nous allons aussi partager, quelques outils pour remplir la page quand la page est vide, pour lire fort et claire quand la salle est grande, et à la fin, nous ferons venir du monde et nous partagerons nos textes. L’atelier sera conclu par une scène ouverte ou les participant·e·s et leurs invité·e·s pourront partager leurs créations Les quatre ateliers (lieux, date et heure): 1er atelier le 25/10 de 14h à 18h, à la médiathèque de la Canopée

de 14h à 18h, 2ème atelier le 26/10 de 14h à 18h, à Quartier Jeunes

de 14h à 18h, 3ème atelier le 28/10 de 14h à 18h, à Quartier Jeunes

4ème atelier le 12/11 de 14h à 18h,

L'intervenant : Matthieu Tricaud est dramaturge. Au sein de la compagnie La Malle des Indes, il a notamment mis en scène « The Arthur Rimbaud Orchestra ».

L'inscription vaut pour les 4 ateliers d'écriture et la soirée de restitution du 19 novembre, dans le cadre du festival Paris En Toutes Lettres.

Kiosque Jeunes QJ (Quartier Jeunes)
4 place du Louvre
75001 Paris

Contact : 0144507656
mediatheque.canopee@paris.fr

