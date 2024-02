ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE- ÉCRIRE LA GRÂCE Béziers, samedi 23 mars 2024.

ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE- ÉCRIRE LA GRÂCE Béziers Hérault

Echange sur la perception de la grâce en généraal et en lien avec les oeuvres exposées pour tisser des poèmes en rimes ou en prose RDV sur Galerie.

Echange sur la perception de la grâce en général et en lien éventuel avec les oeuvres exposées pour tisser des poèmes en rimes ou en prose. Ces oeuvres pourront nous inspirer pour traduire un certain état du bonheur, de la beauté du charme, de la délicatesse.

RDV sur Galerie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE- ÉCRIRE LA GRÂCE Béziers a été mis à jour le 2024-02-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE