Ateliers d’écriture poétique Chambray-lès-Tours

2022-01-26 18:00:00 – 2022-01-26 20:00:00

EUR A l’occasion du Printemps des Poètes, Marie Remande, professionnelle de la rédaction animera une série de trois séances d’ateliers d’écriture. Avec une approche sensible et ludique des mots, elle permettra à une dizaine de personnes de s’exprimer de façon poétique. Ces productions seront ensuite regroupées, imprimées et restituées en public à l’occasion de la journée du 8 mars. Ces ateliers s’adressent tant aux adultes fâchés avec les mots pour les réconcilier avec l’écrit, qu’à ceux qui aiment écrire et veulent aller plus loin pour trouver leur style.

Restitution des écrits des participants le Mardi 8 mars à 18h00.

+33 2 47 43 17 13 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/mes-activites/agenda/

