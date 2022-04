Ateliers d’écriture Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 20 avril 2022, Batz sur mer.

Ateliers d’écriture

du mercredi 20 avril au mercredi 4 mai à Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

_Proposé par l’Association Les Amis de la Gède_ _Animé par Margaux Belzacq_ Durée 3h **Mercredi 20 avril et 4 mai** _”Une chanson de geste(s)”_ : Gestes d’hier et d’aujourd’hui… Gestes d’ici et d’ailleurs… Et si nous célébrions les paludiers guérandais et les sauniers péruviens ! **Mercredi 27 avril – 14h30** _”Le retour des Incas”_ : Images actuelles… Reflets d’une civilisation disparue. Que vous contente-elles ? Ecrire à partir des photos de l’exposition, constituer votre propre imagerie. Public adulte Tarif : 20 euros, sur réservation au 09 64 25 30 11

Proposé par l’Association Les Amis de la Gède Animé par Margaux Belzacq Durée 3h Mercredi 20 avril et 4 mai “Une chanson de geste(s)” : Gestes d’hier et d’aujourd’hui… Gestes d’ici et d’…

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T17:30:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T17:30:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T17:30:00