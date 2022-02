Ateliers d’écriture médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Ateliers d’écriture médiathèque Georges-Duhamel, 15 mars 2022, Mantes-la-Jolie. Ateliers d’écriture

du mardi 15 mars au vendredi 18 mars à médiathèque Georges-Duhamel

Venez vous amuser avec les Dix mots sélectionnés : _**décalé, ébaubi, médusé, saperlipopette, farcer, kaï, divulgâcher, tintamarre, époustouflant, pince-moi.**_ Des ateliers d’écriture, des découvertes étymologiques pour s’étonner, d’étonner en société, des confections de mots sur des arbres à poèmes et sur des ballons. Laissez-vous surprendre par la langue française, vous ne serez pas déçus !

Entrée libre sur inscription

Dis-moi Dix mots médiathèque Georges-Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T11:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T12:00:00;2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu médiathèque Georges-Duhamel Adresse Square Brieussel-Bourgeois 78200 Ville Mantes-la-Jolie lieuville médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Departement Yvelines

médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mantes-la-jolie/

Ateliers d’écriture médiathèque Georges-Duhamel 2022-03-15 was last modified: by Ateliers d’écriture médiathèque Georges-Duhamel médiathèque Georges-Duhamel 15 mars 2022 Mantes-la-Jolie Médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie Yvelines