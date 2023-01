Ateliers d’écriture ludique et créative Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne EUR 15 En 2023, l’atelier des mots reprend ses ateliers d’écriture ludique et créative. Voici les prochains rendez-vous :

Les lundis 06 février ; 06 mars ; 27 mars ; 24 avril ;15 mai ; 05 juin de 14h30 à 16h30 Participation de 15 euros. Renseignements : 06 95 99 16 94 contact@ateliersdesmots.fr Atelier des mots 18 Quai Docteur Albert Schweitzer Sens

