Ateliers d’Écriture Intuitive Figeac, 28 septembre 2021, Figeac. Ateliers d’Écriture Intuitive 2021-09-28 15:00:00 – 2021-09-28 17:30:00 Place Champollion Musée Champollion

Figeac Lot Rendez-vous à l’accueil du musée – Gratuit

Tout public. À partir de 18 ans. Deux ateliers d’une durée de 2h30.

Maximum 7-8 personnes – Réservation très fortement conseillée auprès de l’accueil du musée au 05.65.50.31.08 / musee@ville-figeac.fr

Animation soumise à la présentation d’un pass sanitaire et au port du masque

Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour assurer la sécurité de tous et ces mesures sont amenées à être modifiées en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 Qui ne rêverait pas d’avoir un objet magique qui pourrait guider ses pas à travers la nuit ? Quelle forme prendrait cet objet si on avait la possibilité de le rendre tangible ? Quels sont les navires que notre imagination construit pour explorer les confins de notre conception du réel ? Où sont cachés nos ressources intérieures et comment les reconnaître ? Quelles étoiles nous orientent avec sérénité dans la traversée de notre inconscient ? Les extraterrestres existent-ils vraiment où sommes-nous définitivement seuls dans l’immensité́ de l’Univers ?

Anahit et Mirabelle ont envie de poser quelques-unes de ces questions à travers des ateliers d’écriture intuitives et spontanées. Les participants pourront y répondre ou pas…

Photo. (c) Collectif Invisible Travels !

