Ateliers d’écriture FOL 74 3 avenue de la Plaine – Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Ateliers d’écriture FOL 74 3 avenue de la Plaine – Annecy, 10 janvier 2022, Annecy. Ateliers d’écriture

du lundi 10 janvier au mercredi 12 janvier à FOL 74 3 avenue de la Plaine – Annecy

### « On est tous des apprentis poètes » Les 10, 11 et 12 janvier, dans le cadre de l’action Jouons la carte de la Fraternité 2022, la FOL 74 organise trois journées d’ateliers d’écriture avec les écrivains Yves Béal et Frédérique Maïaux (collectif d’artistes Un Euro ne fait pas le printemps) auprès des 4 classes de cycle 3 de l’école de la Jonchère à Seynod – Annecy, de jeunes de Cap Loisirs (Marcellaz-Albanais) et du SEJ de Villaz (Haute-Savoie). Les élèves, les jeunes, les enseignantes, les équipes d’animation et d’encadrement prennent le temps de réfléchir à la notion de fraternité, pour « écrire la fraternité avec les techniques des écrivains ». Ensemble, ils vivent « l’aventure de l’écriture ». Jouons la carte de la Fraternité 2022 FOL 74 3 avenue de la Plaine – Annecy 3 avenue de la Plaine 74000 Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T08:30:00 2022-01-10T16:30:00;2022-01-11T08:30:00 2022-01-11T16:30:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu FOL 74 3 avenue de la Plaine - Annecy Adresse 3 avenue de la Plaine 74000 Ville Annecy lieuville FOL 74 3 avenue de la Plaine - Annecy Annecy Departement Haute-Savoie

FOL 74 3 avenue de la Plaine - Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/