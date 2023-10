Ateliers d’écriture et restitution publique Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers d’écriture et restitution publique Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 9 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 09 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez vous exprimer en toute bienveillance ! Dans le cadre du festival

Paris en toutes Lettres 2023, la Médiathèque de la Canopée accueille un cycle

d’ateliers d’écriture créative et une scène ouverte, en collaboration avec la

Maison de la Poésie et avec le soutien de la Mairie de Paris Centre. Cette

programmation se déroule en trois temps : – Jeudi 9 novembre de 19h à

21h : un atelier pour écrire autour des thématiques du corps, de la musique et

de la danse Sur nos corps habillés

d’émotions et traversés par le mouvement des notes, nous ferons des

chorégraphies littéraires une fête. – Vendredi 17 novembre de

19h à 21h: un atelier d’écriture sur les poésies de luttes féministes Acrostiche à son crush,

sonnet anarchiste, vers enterrant le patriarcat ou lettres en prose radicale :

tout ce qui brûle ici sera poésie. – Samedi 18 novembre de 18h

à 20h : une scène ouverte permettra de lire ses textes en public et de réaliser

des performances musicales. Chacun de ces événements est

indépendant, il est possible de participer à une ou deux dates, ou à

l’ensemble. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 octobre, par ici ! Ces espaces d’expression

libre et d’écoute bienveillante sont ouverts à toustes. Les exercices proposés

sont accessibles aux plumes débutantes, qui sont les bienvenues : à partir

d’extraits d’œuvres inspirantes, des consignes simples sont proposées pour

guider les participant.e.s dans la rédaction de textes courts, qui pourront

ensuite êtres partagés à haute voix au sein du groupe – la lecture n’est pas

obligatoire, et sur scène lors de la restitution publique s’iels le souhaitent. Les ateliers et la scène

ouverte sont menées par l‘autrice et performeur Alex·ia Tamécylia. Alex écrit à

voix haute en collectifs pluriels : essai dialogué, théâtre et

poésies militantes ; ce sont des mots à parler avec ou sans musique, ça

s’appelle spoken-word, parfois slam ou stand-up si tu trouves ça drôle. C’est

tendresse radicale, lecture-colère, langueur-fâchée, poings médians révoltés.

Depuis 2017, iel anime les ateliers d’écriture féministe dans l’association

Langue de lutte. En partenariat avec la Maison de la Poésie, dans le cadre du festival Paris en Toutes Lettres Avec le soutien de la Mairie de Paris Centre Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Langue de Lutte Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris latitude longitude 48.862399,2.346853

Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/