2022-07-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-25 17:15:00 17:15:00 Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Avec Karine Louis (bibliothérapeute) et de danse avec Fabienne Jean (art-thérapeute, danse de l’Etre et E-Move(c)).

Un (ou des) enfant(s) invite(nt) un (ou des) parent(s), grand(s) parent(s) à partager des moments d’écriture créative et/ou d’éveil corporel et de danse en lien avec les contes et légendes du crapaud. Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Avec Karine Louis (bibliothérapeute) et de danse avec Fabienne Jean (art-thérapeute, danse de l’Etre et E-Move(c)).

