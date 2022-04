Ateliers d’écriture et danse Lucy, 27 août 2022, Lucy.

Ateliers d’écriture et danse Lucy

2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Lucy Seine-Maritime Lucy

Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Revisitez l’histoire du jardin à travers les contes du Crapaud à Trois Pattes.

Ateliers créatifs d’écriture avec Karine Louis (bibliothérapeute) et de danse avec Fabienne Jean (art-thérapeute, danse de l’Etre et E-Move(c)). Libérez votre imaginaire et laissez-vous métamorphoser par l’écriture du merveilleux. Laissez-vous traverser par les danses de la Terre et de l’Eau, du Feu, de l’Air et de l’Ether.

+33 6 73 21 54 78

