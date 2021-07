Ateliers d’écriture – Écris la Nature La REcyclerie, 21 août 2021-21 août 2021, Paris.

Ateliers d’écriture – Écris la Nature

La REcyclerie, le samedi 21 août à 16:00

[http://www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com)ts, courts et ludiques autour de la thématique de la Nature au sens large (biodiversité, alimentation, développement durable, etc.) dans le cadre de l’opération Jardins Ouverts portée par la région Île-de-France. Ouverts aux enfants, adolescents, jeunes adultes et familles en accès libre en continu de 16h à 19h. Ces ateliers sont proposés par le Labo des histoires, association loi 1901 qui travaille sur les pratiques d’écriture chez les enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans en proposant (1) des ateliers d’écriture, (2) des projets d’écriture locaux et nationaux, (3) des ressources pédagogiques et (4) des formations. Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos ? [www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com) Programmation : [[programmation@larecyclerie.com](mailto:programmation@larecyclerie.com)](mailto:programmation@larecyclerie.com) www.larecyclerie.com pour découvrir et prendre part au changement

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris



