Ateliers d’écriture d’Été L’Atelier sous les Toits Paris, 2 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 14 juillet 2023

de 10h00 à 12h45

Le dimanche 02 juillet 2023

de 15h00 à 17h45

Le mercredi 05 juillet 2023

de 19h00 à 21h45

Le jeudi 06 juillet 2023

de 19h00 à 21h45

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

28€ par atelier

Des ateliers improvisés pendant l’été pour (re)trouver ensemble l’élan de l’écriture.

Pour prolonger l’année encore un peu avant les vacances

d’été ou pour découvrir l’atelier avant la rentrée, de bon matin, en

soirée ou l’après-midi, retrouvons-nous pour savourer de rafraîchissants

jeux d’écriture.

Spontanéité et liberté sont au rendez-vous. Le

groupe aménage des propositions ludiques qui facilitent l’expression.

Après un temps d’écriture court, on lit les textes, on écoute, on

échange et on rebondit.

Les participants s’inscrivent à la séance.

Public

Adultes

8 personnes maximum

Pré-requis : aucun

L’Atelier sous les Toits 84 rue de Charenton 75012 Paris

Contact : http://lateliersouslestoits.free.fr/atelier-ecriture-ete.html +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr http://lateliersouslestoits.free.fr/atelier-ecriture-ete.html

©L’Atelier sous les Toits Ecrire en été avec l’Atelier sous les Toits