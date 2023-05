Ateliers d’écriture d’Aimé : écriture créative et écriture critique Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Participez à nos ateliers d’écriture pour réveiller

le goût des mots, la créativité, et éveiller la réflexion ! Vous avez le choix entre une séance d’écriture créative

et/ou une séance d’écriture critique. À partir des consignes de l’animateur, les apprentis-écrivains (ou écrivains confirmés !) imaginent et écrivent des textes qui sont ensuite partagés à voix haute. Atelier d’écriture critique, sur une exposition de votre choix, le 6 mai à 10h30

Atelier d’écriture créative le 3 juin à 10h30 Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

