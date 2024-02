Ateliers d’écriture créative Médiathèque La Source Sallebœuf, samedi 16 mars 2024.

Ateliers d’écriture créative Médiathèque La Source Sallebœuf Gironde

Venez vous essayer à l’écriture créative au cours d’un atelier animé par l’auteure Pascale Brun à la médiathèque La Source. Deux créneaux sont proposés. Le premier, de 11 h à 13 h, est réservé aux adultes (à partir de 15 ans). Vous y apprendrez la technique littéraire du cut up . Et le second, pour les enfants à partir de 8 ans, de 15 h à 17 h, leur permettra de créer un jeu de l’oie sur le thème du sport. Ateliers sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16 13:00:00

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque.salleboeuf@gmail.com

L’événement Ateliers d’écriture créative Sallebœuf a été mis à jour le 2024-02-20 par OT de l’Entre-deux-Mers