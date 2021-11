La Rivière La Case Caméléon La Rivière Ateliers d’écriture créative La Case Caméléon La Rivière Catégorie d’évènement: La Rivière

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à La Case Caméléon 15 places disponibles, ateliers gratuits sur inscription

Parce que l’amour n’a pas d’âge, les ateliers d’écriture du Labo des histoires invitera les jeunes à exprimer leurs sentiments amoureux ! La Case Caméléon 9 impasse des Zantacs 97421 La Rivière La Rivière

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T16:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00

