Ateliers d’écriture créative à Toulouse et en Haute-Garonne Toulouse, 7 novembre 2021, Toulouse.

du dimanche 7 novembre au samedi 18 décembre à Toulouse

Ateliers d’écriture créative à Toulouse animés par Myriam OH. (Quartiers Borderouge & Bonnefoy) Ouverts à tous… Seul prérequis : l’ENVIE! [[https://myriam-oh.com/](https://myriam-oh.com/)](https://myriam-oh.com/) Déroulement d’une séance : 1. La proposition d’écriture est le point de départ de chaque séance. Pour ouvrir des horizons différents au gré des rencontres, celle-ci est évolutive – tant dans la forme que dans le fond. 2. Un premier temps d’écriture est défini en lien avec la proposition et limité dans le temps, en s’adaptant autant que faire se peut aux besoins et envies du groupe et des individualités. 3. Selon les propositions de départ, un second temps d’écriture est généralement proposé pour passer de l’acte « solitaire » à celui « en écho ». L’objectif est de sortir de sa zone de confort. 4. La séance se termine par une lecture par chacun : c’est là que réside la richesse de l’écriture en collectif : bénéficier d’un regard extérieur sur sa / ses production(s), et se nourrir de la diversité. L’animatrice accompagne le groupe et les individualités : 1. Elle met en place les conditions optimales pour instaurer au sein du groupe un climat de confiance, de respect et de bienveillance. 2. Elle élabore les propositions d’écriture pour créer un « périmètre de sécurité », en encourageant le groupe à aller voir au-delà. 3. Elle conseille / guide / soutient dans l’écriture tout en restant attentive aux « blocages » individuels et propose des clés. 4. Elle s’adapte aux besoins et demandes afin que les séances soient un fil rouge qui nourrisse chaque participant dans son chemin. Au plaisir de partager ces moments avec vous, Myriam OH

11.70€-17.50€

Des propositions d’écriture en groupe visant à explorer votre propre univers tout en sortant de votre zone de confort!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-09T19:00:00 2021-11-09T21:00:00;2021-11-17T19:00:00 2021-11-17T21:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-30T19:00:00 2021-11-30T21:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T12:30:00