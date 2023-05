Ateliers d’écriture Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers d’écriture Bibliothèque Goutte d’Or, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 11h00 à 13h00

.Public adultes. gratuit Pour s’inscrire : bibliotheque.goutte-dor@paris.fr Habitués ou nouveaux, juste pour essayer ou parce que vous y avez déjà pris goût, venez découvrir ou retrouver le plaisir de s’exprimer par l’écriture. Vous trouverez au fond de vous-mêmes des talents insoupçonnés et partagerez avec d’autres le plaisir d’une rencontre autour des mots. Atelier d’écriture animé par Muriel, bibliothécaire. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

atelier ecriture Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Goutte d'Or Adresse 2-4 rue Fleury Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Goutte d'Or Paris

Bibliothèque Goutte d'Or Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers d’écriture Bibliothèque Goutte d’Or 2023-04-01 was last modified: by Ateliers d’écriture Bibliothèque Goutte d’Or Bibliothèque Goutte d'Or 1 avril 2023 Bibliothèque Goutte d'Or Paris,Paris

Paris Paris