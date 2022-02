Ateliers d’écriture avec Sébastien Laligne Laparade Laparade Catégories d’évènement: Laparade

Lot-et-Garonne

Ateliers d’écriture avec Sébastien Laligne Laparade, 2 août 2022, Laparade. Ateliers d’écriture avec Sébastien Laligne Laparade

2022-08-02 19:00:00 – 2022-12-31 21:00:00

Laparade Lot-et-Garonne Le Coups d’R café propose des ateliers d’écriture animés par Sébastien Laligne.

“Je vous propose de penser l’écriture et cet atelier comme un espace de liberté, où la peur de la page blanche n’existe pas. Apprendre par des JEUX de JE, à déverrouiller le stylo et jeter l’encre ensemble. À L’ABORDAGE !” Le Coups d’R café propose des ateliers d’écriture animés par Sébastien Laligne. +33 6 85 45 72 77 Le Coups d’R café propose des ateliers d’écriture animés par Sébastien Laligne.

“Je vous propose de penser l’écriture et cet atelier comme un espace de liberté, où la peur de la page blanche n’existe pas. Apprendre par des JEUX de JE, à déverrouiller le stylo et jeter l’encre ensemble. À L’ABORDAGE !” © coups d’r café

Laparade

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Laparade, Lot-et-Garonne Autres Lieu Laparade Adresse Ville Laparade lieuville Laparade Departement Lot-et-Garonne

Laparade Laparade Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laparade/

Ateliers d’écriture avec Sébastien Laligne Laparade 2022-08-02 was last modified: by Ateliers d’écriture avec Sébastien Laligne Laparade Laparade 2 août 2022 Laparade Lot-et-Garonne

Laparade Lot-et-Garonne