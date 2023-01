Ateliers d’écriture avec Jean d’Amérique Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Ateliers d’écriture avec Jean d’Amérique Bibliothèque François Villon, 10 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 11h00 à 13h00

Le vendredi 10 mars 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit Inscriptions sur place, par téléphone au 01 42 41 14 30 ou par mail : bibliotheque.francois-villon@paris.fr Venez jouer avec la langue et dresser votre « portrait poétique » ! Venez jouer avec la langue et dresser votre « portrait poétique » : un portrait de soi-même où l’on se présente autrement, au-delà de son âge, sa date et son lieu de naissance, sa langue d’origine. Une façon de sortir de sa carte d’identité et de révéler au monde une autre version de soi-même. Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, ainsi que du temps fort autour d’Haïti dans les bibliothèques parisiennes, la bibliothèque François Villon vous propose deux ateliers d’écriture avec Jean d’Amérique. Ces ateliers s’inscrivent également dans « Ta langue me parle », le cycle thématique autour du multilinguisme qui a lieu à la bibliothèque Villon de janvier à mars 2023. Retrouvez ici l’ensemble des évènements de ce cycle. Veuillez noter qu’une même personne ne peut s’inscrire que sur l’un des deux ateliers proposés. Pour plus d’informations à propos de Jean d’Amérique, c’est ici Pour emprunter ou réserver l’un de ses ouvrages dans une bibliothèque parisienne, c’est là Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

