du mercredi 20 avril au vendredi 22 avril à Médiathèque Louis-Aragon

Vous avez envie d’écrire ? Et peut être que vous n’osez pas… Vous écrivez déjà ? Et vous souhaitez stimuler votre imagination… Participez aux ateliers d’écriture animés par Daisy du groupe manceau Daisiesfields ! Atelier 1 : mercredi 20 avril de 14h30 – 17h30 Atelier 2 : jeudi 21 avril de 14h30 – 17h30 Atelier 3 : vendredi 22 avril 14h30 – 17h30 Restitution des ateliers sous forme de concert. Tout-public, à partir de 10 ans 10 personnes max.

Sur inscription

Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T17:30:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T17:30:00;2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T17:30:00

