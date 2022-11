Ateliers d’écriture à Paris « Ecrire en liberté » Couleurs Brazil Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers d’écriture à Paris « Ecrire en liberté » Couleurs Brazil, 23 septembre 2022, Paris. Du dimanche 25 septembre 2022 au dimanche 11 juin 2023 :

dimanche

de 14h30 à 17h30

. payant 390 € / Cycle annuel de 10 ateliers (30 heures)

Vous écrivez des poèmes ou votre journal ? Vous écrivez en cachette ou vous en rêvez ? Découvrez le plaisir d’écrire en atelier ! Des rendez-vous réguliers en petit groupe dans un cadre convivial, des propositions d’écriture riches et variées : les conditions idéales pour stimuler votre créativité ! Couleurs Brazil 18 rue du Borrego 75020 Paris Contact : https://ateliers-ecriture.fr 0676988974 langue.soi@gmail.com https://ateliers-ecriture.fr/ateliers-ecriture-paris/

