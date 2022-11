Ateliers d’écriture

Ateliers d’écriture, 7 janvier 2023, . Ateliers d’écriture



2023-01-07 18:00:00 – 2023-01-07 Des jeux d’écriture pour libérer l’inspiration et imaginer tous ensemble, dans la bonne humeur, des histoires sur le thème de la peur. Ateliers sur inscription. Les textes seront partagés lors de la Nuit de la Lecture vendredi 20 janvier à 19h30. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Des jeux d’écriture pour libérer l’inspiration et imaginer tous ensemble, dans la bonne humeur, des histoires sur le thème de la peur. Ateliers sur inscription. Les textes seront partagés lors de la Nuit de la Lecture vendredi 20 janvier à 19h30. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville