Ateliers découvertes et dégustation La cour des senteurs, 2 octobre 2021, Versailles. Ateliers découvertes et dégustation

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à La cour des senteurs

Dégustation de produits du jardin Animations autour du miel Découverte des senteurs autour du jardin Ateliers et dégustation La cour des senteurs La cour des senteurs Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T19:00:00

