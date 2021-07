Les Mureaux Ateliers du Moulin Les Mureaux, Yvelines Ateliers découvertes des arts de marionnettes Ateliers du Moulin Les Mureaux Catégories d’évènement: Les Mureaux

Ateliers par la compagnie « Hékau ». Le public pourra découvrir une forme de marionnettes différentes. Les participants pourront créer, manipuler et mettre en scène leur marionnette. Ateliers découverte des arts de la marionnettes Ateliers du Moulin 2 rue Molière 78130 Les Mureaux Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T12:00:00;2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T16:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T16:30:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-04T14:30:00 2021-08-04T16:30:00

