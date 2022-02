ATELIERS DÉCOUVERTES À L’HERBORISERIE : LE PROGRAMME DÉTOX Sablé-sur-Sarthe, 19 février 2022, Sablé-sur-Sarthe.

ATELIERS DÉCOUVERTES À L’HERBORISERIE : LE PROGRAMME DÉTOX Locaux du cours St Martin 17B Place Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe

2022-02-19 14:30:00 – 2022-02-19 17:30:00 Locaux du cours St Martin 17B Place Champ de Foire

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe

EUR 45 45 A la sortie de l’hiver, on se sent souvent lourd et fatigué par les excès. C’est un signe que notre corps a besoin d’un bon nettoyage de l’intérieur. Il existe plusieurs plantes très communes qui vous permettent de stimuler le drainage des déchets de votre organisme et je vous explique lesquelles dans cet atelier.

Vous aurez également l’occasion de préparer une potion détox sur mesure pour faire votre cure à la maison.

Atelier Détox : tout savoir sur le nettoyage de l’organisme grâce aux plantes.

stephanie.bloc@gmail.com +33 6 31 75 20 13 https://stephanie-herboristerie.fr/

Locaux du cours St Martin 17B Place Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe

