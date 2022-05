Ateliers Découverte Restigné Restigné Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Découvrez le fonctionnement de l'association O'Synergie et les pratiques de ses thérapeutes. nSoins à prix réduits dont les bénéfices seront reversés à O'Synergie. Venez tester : Shiatsu, Coaching, relaxation, soin crânien, yoga du visage, géobiologie, médiation animale…

