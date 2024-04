Ateliers découverte qi gong et arts énergétiques Barfleur, vendredi 12 avril 2024.

Ateliers découverte qi gong et arts énergétiques Barfleur Manche

Seances decouverte du matin qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration).

Salle polyvalente de Barfleur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:30:00

fin : 2024-04-12 11:30:00

Rue des Écoles

Barfleur 50760 Manche Normandie carole.carmen@free.fr

