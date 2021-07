ATELIERS DÉCOUVERTE POUR LES ENFANTS AU MUSÉE DE LA CLOCHE Hérépian, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Hérépian.

ATELIERS DÉCOUVERTE POUR LES ENFANTS AU MUSÉE DE LA CLOCHE 2021-07-07 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-25 15:30:00 15:30:00

Hérépian Hérault

Ateliers de jeux pour les enfants en juillet et août les mercredis (sauf fériés) de 14h00 à 15h30

Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans

Gratuit, sur inscription, nombres de places limitées.

Pour créer, manipuler, comprendre, jouer ! Les enfants découvrent en s’amusant les collections du Musée, et réalisent leurs propres créations à partir des objets observés.

Après une visite guidée du musée, différents ateliers sont proposés aux enfants :

Atelier de fabrication de sonnailles en papier : apprentissage de toutes les étapes de fabrication d’une sonnaille et son vocabulaire.

Décoration d’un porte-clé en bois en forme de cloche

Fabrication d’un panier cloche

Fabrication d’une cloche vitrail

Origami : fabrication d’une cloche

Coloriage de la famille Clochapied, dessin de Mic, auteur BD Jeunesse à Hérépian

Découverte du parcours handicap du Musée : apprendre quelques mots en langue des signes, écrire son nom et son prénom en braille. jeux et livres de sensibilisation du handicap à disposition

Et cette année, de nouveaux ateliers surprise !

