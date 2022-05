Ateliers découverte pour enfants Formigny La Bataille, 8 juin 2022, Formigny La Bataille.

Ateliers découverte pour enfants Formigny La Bataille

2022-06-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-08 16:00:00 16:00:00

Formigny La Bataille Calvados Formigny La Bataille

L’idée de ces ateliers est de faire découvrir aux enfants une activité manuelle avec un artisan ou commerçant du territoire.

Lors d’un moment créatif et manuel, les enfants découvriront les techniques utilisées par les professionnels et pourront aussi échanger autour d’un métier. Les ateliers sont l’occasion de proposer un temps ludique aux enfants et de mettre en avant les savoir-faire des artisans du territoire.

Création de bracelets d’été avec Miss Poupette, créatrice de bijoux pour les 6- 11 ans.

L’idée de ces ateliers est de faire découvrir aux enfants une activité manuelle avec un artisan ou commerçant du territoire.

Lors d’un moment créatif et manuel, les enfants découvriront les techniques utilisées par les professionnels et pourront…

charlotte.havin@isigny-omaha-intercom.fr +33 7 56 38 16 81

L’idée de ces ateliers est de faire découvrir aux enfants une activité manuelle avec un artisan ou commerçant du territoire.

Lors d’un moment créatif et manuel, les enfants découvriront les techniques utilisées par les professionnels et pourront aussi échanger autour d’un métier. Les ateliers sont l’occasion de proposer un temps ludique aux enfants et de mettre en avant les savoir-faire des artisans du territoire.

Création de bracelets d’été avec Miss Poupette, créatrice de bijoux pour les 6- 11 ans.

Isigny-Omaha Intercom

Formigny La Bataille

dernière mise à jour : 2022-05-19 par