Venez découvrir les machines de notre nouveau FabLab en avant première à travers des ateliers créatifs originaux ! – Découverte du fablab : imprimante 3D, machines à coudre, découpeuse vinyle… La bibliothèque ouvre un nouvel espace de création aux multiples possibilités : venez découvrir en avant-première les machines du fablab ! Samedi 10 juillet à partir de 16h30, ACCES LIBRE, tout public – Atelier stickers et pochoirs : grâce à la découpeuse vinyle du fablab, petits et grands pourront lors de cet atelier créer des stickers et les transformer en pochoirs pour créer des œuvres originales ! Samedi 24 juillet, 10h30 SUR INSCRIPTION PAR MAIL, tout public – Origami shuriken, l’étoile des ninjas ! : un vrai ninja ne sort jamais sans son arme favorite ! Comme Naruto et Sakura, viens créer ton propre shuriken grâce à la technique ancestrale de l’origami. Mercredi 24 août 10h30, SUR INSCRIPTION PAR MAIL, à partir de 7 ans – Bandeau Naruto : grâce aux machines du fablab, viens créer ton propre bandeau frontal aux couleurs du village caché de Konoha. Quand l’imprimante 3D et les machines à coudre viennent en aide aux valeureux guerriers et guerrières des pays ninjas ! Samedi 28 août, 10h, SUR INSCRIPTION PAR MAIL, à partir de 11 ans Déroulement des ateliers sous réserve de conditions météorologiques favorables. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

