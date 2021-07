Lons-le-Saunier Association Maison Commune- Centre Social Jura, Lons-le-Saunier Ateliers découverte des villes de France Association Maison Commune- Centre Social Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Découverte des villes de Bordeaux, Lille, Nîmes, Lyon, Paris, Brest, Ajaccio, Bayonne. Ces villes seront appréhendées sous differents angles : Découverte de la ville à partir de vidéos, photos, grands monuments de l’histoire, culinaire : spécialités, recettes, traditions, légendes et culture. Découverte des monuments en visite virtuelle, de l’environnement de la ville. Echanges de cartes postales entre notre accueil de loisir et les accueils de loisir des villes découvertes.

Inscription auprès de l’accueil de loisir : 03 84 47 88 06

