Halle aux laines, le dimanche 19 septembre à 14:00 Découvrez comment réaliser une peinture traditionnelle à l’ocre, la taille des ardoises ou autres matériaux traditionnels. Halle aux laines Rue du Marché 37460 Montrésor Montrésor Indre-et-Loire

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

