Chateauneuf-sur-loire Halle Saint-Pierre Châteauneuf-sur-Loire Ateliers découverte des métiers du Patrimoine Halle Saint-Pierre Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Ateliers découverte des métiers du Patrimoine Halle Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Chateauneuf-sur-loire. Ateliers découverte des métiers du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Halle Saint-Pierre

Les entreprises qui travaillent à la restauration de l’église Saint-Martial font découvrir leurs différents corps de métier : L’entreprise Lefèvre, taille de pierre, façonnera sur place le blason de la ville. L’entreprise UTB, couverture, charpente montrera le travail du faitage. L’entreprise Vitrail Saint-Georges, vitraux, exposera des panneaux de vitraux. Exposition de photos des travaux de l’église en partenariat avec Eric Dogniez, photographe. Quiz : testez vos connaissances sur notre Patrimoine. Les entreprises qui travaillent à la restauration de l’église Saint-Martial font découvrir leurs différents corps de métier. Halle Saint-Pierre Halle Saint-Pierre, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Halle Saint-Pierre Adresse Halle Saint-Pierre, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Halle Saint-Pierre Chateauneuf-sur-loire