Bibliothèque Jules Verne, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

A travers l’histoire de la marionnette vous découvrirez différentes sortes de marionnettes : à gaine, à doigt, marotte, muppet, bunraku…Puis vous leur donnerez vie en les manipulant, en leur prêtant votre voix. Et vous fabriquerez et repartirez avec votre propre marionnette! Ateliers de la découverte de la marionnette Bibliothèque Jules Verne 5 rue Clément Ader 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Fontaine des Prés Seine-Saint-Denis

