du mercredi 18 septembre 2019 au mercredi 18 décembre 2019

Ateliers découverte des instruments Chaque mois, des musiciens feront partager aux petits (3 à 6 ans) leur passion de la musique. l’occasion de créer de belles rencontres musicales ! En partenariat avec le Conservatoire de Nevers. Médiathèque Jean-Jaurès Grotte bleue – 19 personnes maximum (adultes et enfants) Les actions sont gratuites et accessibles aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération. L’abonnement est gratuit pour les enfants. Pour toutes ces animations, la réservation est fortement conseillée au 03.86.60.48.50.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2019-09-18T10:00:00 2019-09-18T12:00:00;2019-10-16T10:00:00 2019-10-16T12:00:00;2019-11-20T10:00:00 2019-11-20T12:00:00;2019-12-18T10:00:00 2019-12-18T12:00:00

