Ateliers Découverte des échecs Amiens, mercredi 22 mai 2024.

Ateliers Découverte des échecs Amiens Somme

A partir de 6 ans

Reines, pions ou fous, cases blanches et noires, déplacement des pièces …

venez-vous initier au échecs et à ses règles bien spécifiques pour mettre votre adversaire « échec et mat ».

Sur inscription 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:30:00

fin : 2024-05-22

50 Rue de la République

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

L’événement Ateliers Découverte des échecs Amiens a été mis à jour le 2024-03-25 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS