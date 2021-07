Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire ATELIERS DECOUVERTE DE LA TERRE Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

ATELIERS DECOUVERTE DE LA TERRE Azay-le-Rideau, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Azay-le-Rideau. ATELIERS DECOUVERTE DE LA TERRE 2021-07-11 – 2021-07-11

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau Indre-et-Loire 26 EUR Au sein de l’espace d’exposition-vente de l’ArTchipel, vous pouvez venir découvrir la matière et les bases du travail de la terre. Modelage, travail de la plaque ou du pincé, la terre offre de multiple possibilités ! Nous ne prenons que 3 personnes, ou 4 si il s’agit d’une même famille. Au sein de l’espace d’exposition-vente de l’ArTchipel, vous pouvez venir découvrir la matière et les bases du travail de la terre. Modelage, travail de la plaque ou du pincé, la terre offre de multiple possibilités ! Nous ne prenons que 3 personnes, ou 4 si il s’agit d’une même famille. lartchipel37@gmail.com +33 6 32 91 53 40 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057186770926 Au sein de l’espace d’exposition-vente de l’ArTchipel, vous pouvez venir découvrir la matière et les bases du travail de la terre. Modelage, travail de la plaque ou du pincé, la terre offre de multiple possibilités ! Nous ne prenons que 3 personnes, ou 4 si il s’agit d’une même famille. L’atelier du Lys dernière mise à jour : 2021-07-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Azay-le-Rideau Adresse Ville Azay-le-Rideau lieuville 47.26203#0.46513