Ateliers-découverte de musique baroque et des chants polyphoniques. ——————————————————————- Précédent, le concert inédit “Bach s’invite en Corse !” (21 h – église abbatiale de Saint-Antoine-l’Abbaye), venez profiter d’un moment de découverte de la musique baroque et des polyphonies en compagnie des chanteurs de l’ensemble I Cantadori et de la claveciniste Ryoko Katayama : une animation tout-public pour découvrir l’histoire du chant polyphonique en Corse et les passerelles avec la musique ancienne. Une initiation au chant polyphonique et une présentation des instruments du concert complètent ce moment à partager autour de la musique au cœur de l’église abbatiale.

Réservation conseillée auprès du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye. Dans la limite des places disponibles.

Précédent, le concert "Bach s'invite en Corse !", ces ateliers offrent, au cœur de l'église abbatiale, un moment de découverte de la musique baroque et des polyphonies en compagnie des artistes. Musée de Saint-Antoine l'Abbaye Le Noviciat, 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00

