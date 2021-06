Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Ateliers découverte de la cymatique et du thérémine Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Maison Folie Moulins, le samedi 3 juillet à 14:30

Avec Fabrice et Valentina de la compagnie VF, venez découvrir le thérémine, instrument de musique électronique, autour de deux rendez-vous. Les participants seront scindés en deux groupes à leur arrivée pour pouvoir profiter des deux animations. ### Au Mini-Lab : atelier découverte de la cymatique Le son a-t-il une forme ? Essayez de répondre à cette question en découvrant la cymatique avec la VF Compagnie à l’aide de ce drôle d’instrument qu’est le thérémine. Puis percez les secrets de construction du thérémine UltraSonic grâce un atelier d’électronique et de codage informatique. ### Au Musée numérique : atelier-performance « Theremini Moog » Découvrez comment le mouvement et le son peuvent intéragir. Tout public, à partir de 11 ans (mineurs accompagnés). _Dans le cadre de l’événement Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet 2021._

Gratuit, réservations conseillées

Deux rendez-vous très curieux, qui vous permettront de visualiser la forme de la musique, de découvrir le thérémine et même de participer à un atelier d’électronique et de codage informatique ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T18:00:00

