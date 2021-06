Reims La Ferme rémoise Marne, Reims Ateliers découverte autour de la terre crue La Ferme rémoise Reims Catégories d’évènement: Marne

Ateliers découverte autour de la terre crue

le samedi 12 juin à La Ferme rémoise

le samedi 12 juin à La Ferme rémoise

Viens découvrir, approfondir et partager tes connaissances sur ce matériau. La terre, un déchet de chantier pour certains ou une merveilleuse ressource pour d’autres ! Au programme de ces 2 heures d’atelier : La terre crue dans l’habitat ? La terre crue, c’est quoi ? Tests sur le matériau terre

Gratuit, sur inscription

Venez découvrir les bases du matériau « terre crue »avec l’association des idées plein la terre La Ferme rémoise 21 ter rue Saint Charles 51100 Reims Reims Marne

2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T12:00:00;2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T16:00:00

